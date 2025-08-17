Massimo Paci, allenatore del Lumezzane, analizza la sconfitta di ieri contro l'Inter U23 in Coppa Italia Serie C. "Una prestazione molto buona. Abbiamo fatto un buon primo tempo, loro hanno avuto maggior possesso palla ma in ripartenza siamo stati davvero pericolosi. Stessa cosa nel secondo, aumentando il possesso", dice Paci.

"Potevamo fare gol, non lo abbiamo fatto ma rimane un'ottima prestazione - prosegue il tecnico -. La squadra è cresciuta nel secondo tempo e questo è positivo. C'è un'identità positiva, bisogna migliorare perché abbiamo preso gol in momenti della partita particolari. Se non prendiamo il pari dopo 5' magari prendiamo la partita in mano, ma capita a squadre giovani come la nostra".