Non è andata a buon fine la trattativa tra Bologna e Asllani per il trasferimento in Emilia. Non solo una questione di ingaggio, anche se (come si legge sul Resto del Carlino) il giocatore aveva chiesto un quadriennale da 2 milioni di ingaggio annui e ne avrebbe accettati anche 1,8, mentre il Bologna offriva un triennale con opzione a 1,6, pari a quanto percepito di base fissa da Orsolini e Immobile.

Il problema, però, è che il Bologna non garantiva nemmeno il posto in lista Uefa a meno di una partenza sul mercato di uno tra Moro e Fabbian. L'idea del club rossoblù è infatti far giocare l'Europa League a chi se l'è conquistata. Da qui la scelta di Asllani, che cerca un club che lo faccia sentire importante.