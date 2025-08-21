"Troppi stranieri mediocri in circolazione e mancanza di spazi per i giovani". È uno dei pensieri espressi da Claudio Gentile durante l'intervista concessa a Il Fatto Quotidiano, dove si parla anche di Nazionale e del percorso di qualificazione degli azzurri ai prossimi Mondiali: "Non andarci rappresenterebbe una mazzata definitiva. Una volta può capitare, la seconda pensi alla sfortuna, ma ora non ci sarebbero più alibi".

L'ex difensore individua ancora il Napoli come favorito per la vittoria dello scudetto perché "il Milan è un esame importante per Allegri, l’Inter è ancora incompleta e la Juventus è all’anno zero".