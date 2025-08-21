Nel corso dell'intervista rilasciata a La Provincia di Como, Javier Zanetti ha toccato inevitabilmente alcuni temi legati all'Inter. Parlando così di Cristian Chivu, suo ex compagno di squadra, scelto dal club come erede di Simone Inzaghi: "Con Inzaghi abbiamo fatto quattro anni da protagonisti, sempre competitivi, vincendo e arrivando molto vicino a traguardi prestigiosi - la premessa del vice presidente nerazzurro -. Ora c'è Chivu che conosce molto bene l’ambiente, fa parte della nostra famiglia, ha grande voglia, va supportato dentro e fuori dal campo. Con grande umiltà possiamo fare un grande lavoro".

Cambiano gli allenatori ma in campo la certezza rimane sempre una: Lautaro Martinez. "Lautaro dimostra un grande senso di appartenenza, è felice con noi, sta iniziando la sua settima stagione: è il nostro capitano. Penso sia già una bandiera", le parole di Pupi.

Il discorso, poi, si sposta sul Como di Nico Paz e Cesc Fabregas, due profili accostati ai nerazzurri nelle scorse settimane: "Nico è giusto che continui il suo percorso di crescita dove ha fatto molto bene alla sua prima stagione in Italia, ha un grande futuro davanti. Quanto a Cesc, penso sia uno degli allenatori giovani che stanno emergendo e dimostra grande capacità. È molto intelligente, lo era già da giocatore".