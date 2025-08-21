Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, sarà il protagonista dell’intervista esclusiva a 7 del Corriere della Sera, a firma di Paolo Condò, in uscita domani. Nell’anticipazione emergono diversi retroscena legati al rapporto con Antonio Conte e alla cessione di Khvicha Kvaratskhelia: "Conte? Molti anni fa lo incontrai alle Maldive. Sul lavoro è instancabile, proprio come me. È chiaro che entrambi amiamo profondamente ciò che facciamo, e per me questo è fondamentale. Polemico? Lei dice polemico, io preferisco dire visionario. A 34 anni mi sentivo pronto per pronunciare la frase decisiva: “da ora si fa come dico io”. E, tutto sommato, è andata piuttosto bene”.

Il presidente ha anche parlato della cessione di Kvaratskhelia: “Ho dovuto cederlo perché il suo procuratore minacciava di ricorrere all’articolo 17. Dopo la prima straordinaria stagione del georgiano, ci siamo subito mossi per negoziare un rinnovo, aumentando il suo stipendio e proponendogli una cifra molto significativa, consapevoli che un compenso troppo basso avrebbe attirato l’interesse di molti club pronti a offrirgli contratti faraonici. Tuttavia, il suo agente, Mamuka Jugeli, aveva altri piani sia per sé sia per il giocatore”.

Poi, ha continuato: “Alla fine del secondo anno contrattuale c’è stato l’Europeo in Germania. Io, insieme a Manna e Chiavelli, siamo volati a Düsseldorf per risolvere la situazione, ma Mamuka ha continuato a prendere tempo, sostenendo che Giuntoli gli avesse promesso dei soldi mai corrisposti. Una bugia, facile da verificare. Avrei potuto venderlo in quel momento: il Psg aveva offerto oltre 200 milioni di euro per il pacchetto Kvara-Osimhen. Tuttavia, avevo promesso a Conte di trattenerlo e non me la sono sentita. Con quei fondi, l’idea era di acquistare Gyokeres“.