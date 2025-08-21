Edson Álvarez ha detto sì al Fenerbahce. Il centrocampista 27enne nelle prossime ore volerà in Turchia per sostenere le visite mediche propedeutiche alle firme sul contratto e saluterà il West Ham con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 22 milioni di euro. Secondo quanto risulta a Florian Plettenberg, giornalista di Sky Sport DE, il messicano era seguito anche da Inter e Ajax. 

Sezione: News / Data: Gio 21 agosto 2025 alle 11:59
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
