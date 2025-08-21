Edson Álvarez ha detto sì al Fenerbahce. Il centrocampista 27enne nelle prossime ore volerà in Turchia per sostenere le visite mediche propedeutiche alle firme sul contratto e saluterà il West Ham con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 22 milioni di euro. Secondo quanto risulta a Florian Plettenberg, giornalista di Sky Sport DE, il messicano era seguito anche da Inter e Ajax.

🚨⤵️ Inter and Ajax were also in the race, but Edson Álvarez gave @Fenerbahce his approval in the last few hours. Option to buy worth €22m. 🇲🇽 https://t.co/hq7K90PbpF — Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 21, 2025