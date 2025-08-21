Alla fine è Andy Diouf del Lens il prescelto per il centrocampo dell’Inter. Il calciatore è atteso già domani a Milano e Calcio e Finanza prova a capire quale sarà l’impatto di questa operazione sulle finanze dell’Inter. Il club nerazzurro è pronto a a investire per Diouf un totale di 20 milioni di euro di base fissa più eventuali bonus che farebbero salire la cifra complessiva a 25 milioni. Pronto, invece, per il giovane centrocampista un contratto di cinque anni fino al 2030.

Considerando la cifra di base fissa, 20 milioni, e la durata quinquennale del contratto che Diouf si appresta a firmare, l’impatto sul bilancio nerazzurro del cartellino del francese sarà a pari a 4 milioni di euro annui (la quota ammortamento per l’esercizio in corso). A questa cifra si somma anche lo stipendio lordo.

Diouf dovrebbe percepire in nerazzurro un compenso pari a 2 milioni di euro netti. Considerando il lordo, la cifra a bilancio per l’Inter relativa allo stipendio di Diuof sarà di 3,7 milioni. Considerando, infine, i 4 milioni di ammortamento per il cartellino, l’operazione che porterà il classe 2003 in nerazzurro peserà sul bilancio 2025/26 per un totale di 7,7 milioni di euro.