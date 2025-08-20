Nel tardo pomeriggio odierno il Torino è tornato forte su Kristjan Asllani dell’Inter e adesso vuole chiudere l'operazione. Secondo Sky Sport, il prescelto per il centrocampo di Marco Baroni (che ha deciso di cambiare modulo nei giorni scorsi, optando per il 4-3-3, ndr) è il centrocampista albanese. Inter e Torino sono a un passo dal trovare l’intesa sulla cifra. Domani sono previsti nuovi contatti per chiudere l'operazione che dovrebbe effettuarsi in prestito oneroso da 1,5 mln con diritto di riscatto intorno ai 12.