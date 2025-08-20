Nel tardo pomeriggio odierno il Torino è tornato forte su Kristjan Asllani dell’Inter e adesso vuole chiudere l'operazione. Secondo Sky Sport, il prescelto per il centrocampo di Marco Baroni (che ha deciso di cambiare modulo nei giorni scorsi, optando per il 4-3-3, ndr) è il centrocampista albanese. Inter e Torino sono a un passo dal trovare l’intesa sulla cifra. Domani sono previsti nuovi contatti per chiudere l'operazione che dovrebbe effettuarsi in prestito oneroso da 1,5 mln con diritto di riscatto intorno ai 12.
Sezione: In Primo Piano / Data: Mer 20 agosto 2025 alle 23:55
Autore: Niccolò Anfosso
