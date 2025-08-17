José Luis Mendilibar, allenatore dell'Olympiacos, ha commentato così la sconfitta nell'amichevole di Bari contro l'Inter che ha chiuso il giro di test di preparazione prima dell'inizio del campionato: "In generale, penso che la preparazione sia andata bene; le ultime due amichevoli sono state le più difficili della preparazione. Abbiamo giocato contro la squadra campione d'Italia e la finalista della Champions League. L'Inter ha schierato la sua squadra principale nell'ultima amichevole prima delle partite ufficiali".

Il tecnico basco si dice fiducioso per il futuro: "Penso che la squadra in generale abbia fatto bene in estate nella preparazione che abbiamo fatto, ciò che è importante per noi e la cosa più importante è che tutti i giocatori trovino il ritmo e che ognuno capisca qual è il proprio ruolo in campo. Credo che col passare del tempo la squadra migliorerà sempre di più".