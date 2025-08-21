Kristjan Asllani sta per diventare un giocatore del Torino. Nelle prossime ore, come riporta Sky Sport, il giocatore effettuerà le visite mediche. Il giocatore passerà ai granata dall'Inter in prestito oneroso da 1,5 milioni di euro con diritto di riscatto a 12 milioni di euro.

In questo momento è in corso lo scambio dei documenti tra i due club, il giocatore sarà a Torino nelle prossime ore per le visite mediche di rito, successivamente arriveranno firme e ufficialità.