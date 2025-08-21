Parlando in esclusiva alla Gazzetta dello Sport, Aldo Serena ha raccontato un aneddoto curioso legato al suo passaggio dall'Inter alla Juve: "Mi chiama Ernesto Pellegrini e mi dice di andare da lui la sera del 21 giugno, io gli rispondo che non posso perché ho i biglietti per il concerto di Bruce Springsteen a San Siro. Pellegrini non sa neppure chi sia e mi dice di andare lo stesso a casa sua, verso mezzanotte, perché tanto lui abita vicino allo stadio. Così esco prima, perdendomi i bis del Boss, al suo primo concerto in Italia, e mi dirigo a casa del presidente. Solo che una volta parcheggiata la macchina, mentre mi cambio i vestiti perché sono sudato, da un cespuglio spuntano due giornalisti, Franco Ordine e Fabio Monti. Che dopo l'incontro, dove Pellegrini mi comunicò la cessione alla Juve in cambio di Tardelli, mi torchiarono".