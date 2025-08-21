Antonio Sanabria non sarà tra i convocati di Marco Baroni per l'esordio in campionato del Torino contro l'Inter, in programma lunedì 25 agosto, a San Siro. L'attaccante paraguaiano è stato ceduto alla Cremonese a titolo definitivo. "Non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi compagni e mettermi a disposizione di mister Nicola, sono qui perché ho tanta voglia di rimettermi in gioco - le sue parole ai canali ufficiali del club grigiorosso -. Ai nostri tifosi dico che lotteremo e daremo tutto in campo per farli felici e raggiungere i nostri obiettivi. Sono felice di ritrovare il mister, con cui ho già lavorato sia a Genova che a Torino: sa bene cosa posso dare e allo stesso tempo io conosco le sue richieste".