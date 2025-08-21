Antonino La Gumina è ufficialmente un giocatore dell'Inter U23. I nerazzurri hanno annunciato sui propri canali social l'arrivo dell'attaccante, reduce dall'esperienza semestrale in prestito al Cesena e che sempre in prestito arriverà a Milano.

Data: Gio 21 agosto 2025 alle 12:28
Autore: FcInterNews Redazione
