Il Napoli ci riprova. Con un'offerta importante, 45 milioni di euro, per arrivare a Pio Esposito. Questo secondo quanto riportato pochi minuti fa da Sport Mediaset, che sottolinea come il ragazzo di Castellammare di Stabia sia il sogno di Aurelio De Laurentiis.

Dall'Inter è arrivato però un "no" perentorio. Non se ne discute nemmeno. Il giocatore è considerato assolutamente incedibile, tutti ad Appiano sono convinti di aver riportato a casa "una punta completa, forte fisicamente e tecnicamente e con uno straordinario senso del gol".