Loïc Badé è un nuovo giocatore del Bayer Leverkusen. Dopo essere stato accostato anche all'Inter, il difensore francese lascia il Siviglia e firma il suo nuovo contratto fino al 2030: indosserà la maglia numero 5.

"La Bundesliga e il calcio tedesco mi attraggono molto - le prime parole di Badé rilasciate ai canali ufficiali del club -. Il Bayer Leverkusen ha riscosso grande successo all'estero negli ultimi anni. Ho visto molte partite in televisione, soprattutto quelle internazionali. Lo stadio e i tifosi di Leverkusen sono stati fantastici. Sarà molto divertente lottare per il titolo con il Bayer 04 in questo ambiente".