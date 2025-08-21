Nonostante le voci su una possibile partenza di entrambi, sia Piotr Zielinski che Benjamin Pavard dovrebbero restare all'Inter. Secondo quanto riporta oggi Tuttosport, infatti, il polacco non è un intoccabile, ma non ci sono stati interessamenti tali da portarlo a vedersi altrove, nemmeno dall'Arabia.

Lo stesso discorso vale per Pavard. Reduce da una stagione negativa e dal caso della foto con Theo Hernandez dopo una partita a padel (era in pieno recupero da un infortunio) è tra i giocatori ritenuti cedibili ma sembra aver deciso di restare a Milano e ieri ha cambiato numero di maglia. Questo anche se alla fine un rinforzo arriverà.