Restano da sciogliere almeno altri due nodi in uscita, dopo quello di Asllani: si tratta delle situazioni di Taremi e Palacios.

Come informa oggi la Gazzetta dello Sport, l'argentino classe 2002 è stato prima vicino al Basilea e poi al Rayo Vallecano, ma in entrambi i casi non è arrivata la tanto attesa fumata bianca. "A una decina di giorni dalla fine del mercato, il suo futuro rischia di diventare un rebus - si legge -. Tutto fermo anche sul fronte Taremi, da ieri tornato ad allenarsi ad Appiano, ma da solo: l’iraniano sbarcato all’Inter un anno fa da svincolato ha rifiutato una proposta del Botafogo - anche lui, come Pavard, vuole rimanere in Europa - e ora è in attesa qualcosa si muova dalla Premier League".

