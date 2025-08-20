La Gazzetta dello Sport parla di un'altra 'grana' per l'Inter relativamente al mercato in uscita. Nello specifico, si apprende che sta tramontando anche l'opzione Rayo Vallecano per Tomas Palacios, il difensore argentino prelevato dall'Independiente Rivadavia la scorsa estate dopo aver abbandonato la pista Giovanni Leoni. Un errore della dirigenza nerazzurra col senno del poi, rimarca la rosea, acuito dal fatto che il difensore italiano è stato da poco ceduto al Liverpool per oltre 35 milioni di euro dopo l'ottima stagione al Parma che lo acquistò dalla Samp per circa 5 milioni di euro. 

Sezione: Focus / Data: Mer 20 agosto 2025 alle 19:33
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
