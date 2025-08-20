L’Inter sta cercando di inserirsi nella trattativa del Liverpool per Marc Guéhi. Come riportato da CaughtOffside, il club nerazzurro ha già comunicato il proprio interesse ad assicurarsi il difensore a parametro zero la prossima estate.

Sezione: Mercato / Data: Mer 20 agosto 2025 alle 01:03
