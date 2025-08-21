La squalifica di Calhanoglu, eredità del giallo ricevuto a Como nell'ultima giornata dello scorso campionato, spinge Chivu a buttare subito nella mischia il nuovo acquisto Petar Sucic.

Proprio il croato potrebbe partire dal 1' andando a giocare nelle zolle solitamente calpestate dal turco, quindi da regista tra Barella e Mkhitaryan. L'alternativa - secondo la Gazzetta dello Sport - sarebbe quella di piazzare il sardo davanti la difesa, come testato nell'ultima amichevole a Bari contro l'Olympiacos. Ma i tre saranno loro là in mezzo, considerando anche l'assenza prevedibile di Frattesi (che al massimo andrà in panchina) e quella di Asllani, a un passo dall'addio.

"La presenza del 21enne arrivato dalla Dinamo Zagabria stupisce fino a un certo punto, perché Chivu con lui non ha certo perso tempo: subito dentro nelle rotazioni al Mondiale per club, quando il nuovo numero 8 nerazzurro era appena sbarcato sul pianeta Inter, e poi minuti anche durante i test estivi, sempre schierato da mezzala fino al trasloco in regia all’indomani di Ferragosto, contro l’Olympiacos a Bari - si legge -. Indicazione significativa, visto che si trattava dell’ultima amichevole precampionato: se davvero prove generali con vista Torino sono state, è Sucic la prima scelta di Chivu per rimpiazzare Calhanoglu".

