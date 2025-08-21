Lunedì sera, a San Siro, ci sarà l'esordio in campionato di Cristian Chivu sulla panchina dell'Inter. Un appuntamento al quale il tecnico romeno si avvicina così: "Non parlo delle mie emozioni, sono bravo a nasconderle e a non averle (ride, ndr) - le sue parole a Sportmediaset -. Ovvio che allenare la squadra dove ho trascorso un sacco di tempo, vincendo tanto, mi dia qualcosina in più. Sono sicuro che il senso di responsabilità che ho per il mio lavoro riuscirà a nascondere le mie emozioni. Noi cerchiamo di mantenere la stessa mentalità, la stessa percezione rispetto all'importanza di essere un giocatore dell'Inter. Ci sono aspettative, passione e amore".

Che giocatore è Bonny?

"E' un ragazzo puro, uno che ha voglia di migliorarsi. Si trova in una realtà importante e l'ha capito subito lavorando sodo dal primo giorno. Si è messo subito a disposizione del gruppo. Avere attorno dei campioni ti fa crescere in fretta".