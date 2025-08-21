Squadra che vince... si cambia. Luis Enrique è pronto a smentire il motto secondo cui non bisogna toccare nulla di una formazione che funziona, e lo afferma dopo che il suo Paris Saint-Germain ha fatto incetta di titoli nella passata stagione. "Ciò che stiamo cercando di cambiare non è pubblico: è il mio lavoro, il lavoro della squadra e quello del club - ha spiegato il tecnico spagnolo -. Ripetere ciò che ha funzionato per vincere l'anno scorso può funzionare, ma dobbiamo essere pronti a essere imprevedibili, pronti ad avere più opzioni. Ecco perché stiamo prendendo decisioni che potrebbero essere difficili da capire, ma siamo pronti. È anche per questo che continuiamo a reclutare. Ma non è qualcosa che viene condiviso pubblicamente; non funziona così".