"Non vedo l'ora, poi ne parleremo". Sono queste le uniche parole pronunciate da Kristjan Asllani ai microfoni di Sky Sport nei pressi dello stadio Filadelfia, a pochi minuti dalla firma sul contratto che lo farà diventare un nuovo giocatore del Torino. Il centrocampista albanese, che in mattinata ha sostenuto le visite mediche, arriva dall'Inter in prestito oneroso da 1,5 milioni di euro con diritto di riscatto a 12 milioni di euro. L'ufficialità potrebbe arrivare già in serata.

. @TorinoFC_1906, Asllani è arrivato al Filadelfia pic.twitter.com/aoXetwTDbZ — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 21, 2025