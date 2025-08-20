Intervenuto ad un evento presso la Rinascente di Torino, Duvan Zapata, attaccante granata, rivela le sue sensazioni per la nuova stagione che in Serie A prenderà il via con l'impegno esterno a San Siro contro l'Inter: "Ho i piedi per terra, però credo di poter arrivare a fare un buon campionato. Aspettiamo l’inizio del campionato, sappiamo che sarà difficile, ma guardiamo una partita per volta: vediamo come siamo come squadra. Ci sono dei giocatori nuovi, dobbiamo trovare più sintonia e capire ancora meglio le idee del mister. Parlare di obiettivi adesso è inopportuno, vogliamo cercare di fare un ottimo inizio di campionato".

Lunedì sera, Zapata tornerà in quello stadio dove lo scorso ottobre subì il gravissimo infortunio che gli fece saltare tutta la stagione: "Tutti questi mesi ho lavorato per essere pronto per l'inizio di questo campionato, sapevo che era difficile riuscirci prima quindi sono contento di essere a questo punto. Ho avuto degli imprevisti durante il percorso di recupero, i tempi si sono allungati ma sono contento di essere pronto per questo avvio di campionato", racconta a Sky Sport.