Torna, per la sesta stagione, la campagna di sensibilizzazione della Lega Serie A contro la pirateria. "In occasione della 1ª e 2ª Giornata della Serie A Enilive 2025/2026, la Lega Serie A promuove, per la sesta stagione, la propria campagna di sensibilizzazione contro la pirateria audiovisiva, che quest'anno coinvolgerà anche i campi di Serie B e Serie C grazie alla profonda collaborazione tra le tre Leghe del calcio professionistico italiano", si legge in una nota.

La Lega sottolinea una serie di dati raccolti in un'indagine FAPAV/Ipsos relativa al 2024:

- Il 38% degli adulti italiani ha commesso almeno un atto di pirateria fruendo illecitamente di film, serie/fiction, programmi ed eventi sportivi live;

- 295 milioni gli atti di pirateria stimati;

- 2,2 miliardi di euro la stima del fatturato perso da tutti i settori economici italiani a causa della pirateria di film, serie/fiction, sport live;

- Oltre 12.000 posti di lavoro a rischio a causa della pirateria audiovisiva;

- il 75% dei pirati adolescenti e il 78% dei pirati adulti è consapevole che la pirateria sia un reato;

- il 49% ritiene di NON creare danni rilevanti piratando;

- il 47% dei pirati entrati in contatto con i siti web oscurati si è convertito a fonti legali

Per questo, in occasione degli incontri della 1ª e 2ª Giornata della Serie A Enilive, sarà trasmesso sui maxischermi degli stadi il video spot della campagna #STOPIRACY - LA PIRATERIA UCCIDE IL CALCIO, mentre una grafica dedicata andrà in onda in televisione poco prima del fischio di inizio di ogni partita e durante il riepilogo delle marcature.