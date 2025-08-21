Duvan Zapata tornerà a disposizione proprio contro l'Inter, per la prima di campionato. Contro i nerazzurri si era infortunato lo scorso anno. "Me lo facevano notare fisioterapisti e preparatori già un mesetto fa - dice in un'intervista a Tuttosport -. È vero, quasi non sembra una semplice coincidenza, ma destino. Dall’Inter all’Inter, 10 mesi dopo. E sono stati mesi lunghi, di duro lavoro. Ma adesso mi fa piacere essere al punto in cui sono. Difatti non vedo l’ora che cominci il campionato. E sarà uno stimolo in più per me ricominciare proprio da San Siro. Mi farà piacere tornare lì. Segnai anche un gol, prima di farmi male. Ricordo pure il pubblico nerazzurro: mostrò grande solidarietà per me, quando mi trasportarono fuori in barella".

I ricordi di quella partita proseguono. "Ti vien da dire: sarebbe stato meglio non inseguire quel pallone quasi perduto. Ma il calcio è questo. Non puoi sapere prima le cose. E oltretutto io sono uno generoso. Non mi risparmio mai, lo sapete. Nemmeno all’ultimo minuto. E a maggior ragione se ne mancano 6 più recupero... Poteva ancora succedere di tutto... Sfortuna, è stata solo sfortuna. Tanta sfortuna. Ma fa anche parte del passato. È successo, non era preventivabile, è andata così. E adesso che mi sento bene, ogni brutto ricordo finisce alle spalle. Il mio unico pensiero è tornare ad alti livelli di rendimento. Al mio livello".