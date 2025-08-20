Seconda serata delle qualificazioni di Champions League. Il Bodo/Glimt vince nettamente sullo Sturm Graz: i norvegesi s'impongono con un pokerissimo sonoro che lascia spazio a poche interpretazioni in vista del ritorno di settimana prossima. Pari interno del Basilea contro il Copenaghen: finisce 1-1 in Svizzera. Pari a reti bianche anche tra Celtic e Almaty e tra Fenerbahce e Benfica.