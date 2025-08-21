Sabato sera, Matteo Bianchetti tornerà a San Siro con la maglia della Cremonese, per la gara tra i grigiorossi e il Milan. Intervenuto in conferenza stampa, il capitano della Cremo non nasconde che tornare a giocare al Meazza, per lui che è cresciuto nelle giovanili dell'Inter, rappresenta sempre una grande emozione: "Fa un effetto particolare, il mio primo approccio con il calcio dei grandi è iniziato lì con le prime convocazioni. San Siro è uno stadio speciale di per sé e per me le emozioni saranno doppie. In più ci saranno tanti nostri tifosi e questo mi fa molto piacere”.