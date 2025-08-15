Alla vigilia della gara di Coppa Italia contro l'Inter Under 23, Massimo Paci, tecnico del Lumezzane, ha reso noto l'elenco dei giocatori coi quali si giocherà la qualificazione al turno successivo contro i nerazzurri. Ecco la lista:

Portieri: Battagliola, Bonardi.

Difensori: De Marino, Deratti, Diodato, Gallea, Motta, Ndiaye, Pagliari, Pogliano.

Centrocampisti: Belvedere, Malotti, Paghera, Scanzi, Serpa, Simoncelli.

Attaccanti: Ghillani, Ferro, Iori, Rolando.

