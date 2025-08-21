La vendita di San Siro è al centro del dibattito politico a Milano. La buona notizia per il sindaco Giuseppe Sala, secondo La Repubblica, è che con gli attuali numeri ci sarebbe la maggioranza per far passare la delibera in Consiglio Comunale. I consiglieri sono 49, sindaco compreso, Servono 25 voti a favore. Il centrosinistra ne ha 31, in sei al momento sono contrari e si arriverebbe a 25, più Sala. Numeri un po' appesi a un filo, perché basta un solo no e il voto del consigliere Marco Fumagalli (Lista Sala) è "assai ballerino".

Prima dei consiglieri può però arrivare la tagliola della Procura, visto che nell'ultima inchiesta si parla di "patto corruttivo" per mettere le mani sul futuro del Meazza e delle aree intorno.