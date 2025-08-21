"Quando noi difensori sbagliamo dobbiamo prenderci le nostre responsabilità, ma quello che penso è che si attacca in undici e si difende in undici. Non abbiamo il Messi della situazione, il fuoriclasse, a maggior ragione abbiamo bisogno di tutti quanti per difendere e per attaccare. Il nostro obiettivo è provare a vincere tutte le partite, dovremo essere più smaliziati, portare a casa il risultato anche giocando meno bene grazie alla cura dei dettagli. Scudetto? Sicuramente chi ha vinto (il Napoli, ndr) parte sempre favorito, ma noi ci sentiamo competitivi: faremo di tutto per vincere". Così Alessandro Bastoni, parlando in esclusiva a Sky Sport.