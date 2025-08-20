Secondo quanto risulta a Sky Sport, l'Inter è alla ricerca di due profili per completare la rosa da mettere a disposizione di Cristian Chivu per la prossima stagione ormai alle porte: il difensore centrale e il centrocampista. La dirigenza nerazzurra sta scandagliando il mercato e, come succede inevitabilmente in questi casi, sono stati proposti anche dei giocatori, vedi Sofyan Amrabat, mediano del Fenerbahçe, e Adrien Rabiot, in uscita dal Marsiglia. Il francese ex Juve, precisa Gianluca Di Marzio, non ha le caratteristiche che sta cercando l'Inter.