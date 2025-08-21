Si avvicina a grandi passi il rientro di Davide Frattesi. Come informa oggi il Corsport, infatti, a un mese e mezzo dall'operazione, il centrocampista dell'Inter vede la fine del tunnel: ormai è davvero a un passo il rientro in gruppo per lui.

L'arrivo in panchina di Chivu al posto di Inzaghi, peraltro, ha cambiato totalmente gli scenari: una sua cessione sembrava scontata, e invece ora ci si aspetta tutta una nuova vita in nerazzurro, con la possibilità di trovare maggiore continuità e, magari, anche in un altro ruolo, più vicino alla porta.

"Il centrocampista romano ieri ha lavorato ancora a parte (così come Carlos Augusto) ed entro il weekend dovrebbe riaggregarsi al resto dei compagni se tutto dovesse andare liscio. Dopodiché toccherà a Chivu decidere se convocarlo o meno per la partita di lunedì con il Torino, salvo rimandare la decisione alla seconda giornata quando ci sarà il match contro l’Udinese", si legge.