Dal 28 al 5. Benjamin Pavard cambia numero di maglia, ma non cambia il suo status: il francese - secondo la Gazzetta dello Sport - resta in bilico tra permanenza e addio.

Secondo la rosea, il nuovo look non muta lo scenario e l'Inter starebbe continuando a lavorare all'eventuale uscita dell'ex Bayern. "In Ligue 1, ad esempio, va registrato l’interesse di due club: il Lilla, dove Pavard è cresciuto prima di traslocare in Bundesliga e dove ritroverebbe l’amico ed ex rivale al Milan Giroud, e il Marsiglia. Entrambe le squadre giocheranno le prossime coppe europee (il Lilla in Europa League, il Marsiglia in Champions) e il dettaglio è tutt’altro che secondario, perché in caso di addio all’Inter nella stagione che condurrà al Mondiale, Pavard preferirebbe continuare a giocare ad alto livello in Europa. Proprio in questa chiave va letta la resistenza del francese al pressing del Neom, club saudita allenato dal connazionale Christophe Galtier: anche dopo le prime chiusure di Pavard, gli arabi continuano a spingere, i canali rimangono aperti", si legge.

