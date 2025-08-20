L'emittente radiofonica Cadena COPE offre dei dettagli sul passaggio dal Valencia all'Inter del giovane attaccante Amadou Konteh Jaiteh, ufficializzato qualche giorno fa dai nerazzurri col deposito del contratto. L'Inter ha versato nelle casse valenciane la somma di 150mila euro, comprensivi di un bonus in caso di esordio con la squadra Under 23 o addirittura in prima squadra e di una percentuale sull'eventuale futura rivendita.

Le prime notizie dell'interesse dell'Inter per lui sono iniziate all'inizio dell'anno. Il club italiano ha monitorato attentamente le sue partite e lo ha considerato un potenziale attaccante d'élite per il futuro. Ora sono riusciti a conquistare lui e la sua famiglia; entrambi, tuttavia, hanno chiesto all'Inter di raggiungere un accordo con il Valencia prima di lasciare la Spagna scongiurando un addio a parametro zero, cosa che gli sarebbe stata possibile avendo compito 16 anni. Nella stagione 2024/25, Konteh ha giocato 14 partite nella Liga Cadete Autonómica del Valencia, segnando 10 gol.