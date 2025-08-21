Zachary Athekame, nuovo terzino destro del Milan arrivato dallo Young Boys, si è presentato in conferenza stampa a Casa Milan. Si riportano di seguito le sue dichiarazioni:

C'è più orgoglio o ansia di giocare a San Siro?

"Penso che non ci sia ansia. Come sappiamo tutti il Milan è un club storico, con uno stadio meraviglio, che ti dà la voglia di dare il 400%, e questo può solo portare una motivazione aggiuntiva ai giocatori".

Hai affrontato Inter e Atalanta in Champions: che impressione hai avuto?

"Ho giocato con l'Inter e l'Atalanta. Quando si gioca con squadre di questo calibro sono pronte, mettono intensità, e questo mi ha colpito".

Quanto ha influito nella tua scelta Allegri?

"L'impatto è stato positivo. Ho voluto venire qua. È vero che è un allenatore importante. Ho visto che è molto disciplinato e questo è molto importante per me, e questo mi permetterà di migliorare molto".