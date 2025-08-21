Manu Koné resta ancora il grande obiettivo per il centrocampo dell'Inter anche se, come riporta Tuttosport, la situazione sul giocatore giallorosso è ferma. In casa nerazzurra confidano che qualcosa si muova in casa giallorossa, dove si deve completare il mercato e anche le cessioni per rispettare i parametri del Fair Play Finanziario.

Non si aspetterà però all'infinito e per questo si stanno valutando le strade alternative, tra queste è in crescita il gradimento per Djaoui Cissé del Rennes, valutato dai francesi non meno di trenta milioni e che il club d'appartenenza non vorrebbe far partire quest'anno (sono convinti che tra un anno il valore sarà raddoppiato). L'Inter sa però che Koné ha già dimostrato di poter fare la differenza in Serie A, mentre Cissé rappresenterebbe una scommessa. Calano invece le quotazioni di Mandela Keita, sulla lista rimane Florentino del Benfica, soprattutto qualora i portoghesi dovessero uscire dalla Champions League.