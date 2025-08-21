Intervistato da Sky Sport, Alessandro Bastoni ha parlato anche del cambio di metodologia di allenamento tra Simone Inzaghi e Cristian Chivu: "Adesso è più dura, si lavora tanto sull'intensità - le parole del difensore dell'Inter -. Il lavoro con la palla è molto più verticale, il mister vuole che cerchiamo le sulle punte. Abbiamo ancora qualche giorno per apprendere la sua filosofia, ma - al di là di quello - dal punto di vista umano il mister è stata una grande sorpresa. Non abbiamo dubbi che andrà bene".