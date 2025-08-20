Il grave infortunio accusato da Matija Frigan, che si è rotto il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, impone riflessioni in casa Parma rispetto al rafforzamento del reparto offensivo. Tra le varie idee al vaglio della dirigenza ducale, secondo Sky Sport, c'è anche quella che porta a Mehdi Taremi, separato in casa all'Inter, che ieri è tornato a Milano per cominciare la fase di riatletizzazione.

Oltre all'iraniano, sul taccuino di Federico Cherubini ci sono Lucas Beltran, Alberto Cerri, Patrick Cutrone e Andrea Belotti. 

Sezione: Focus / Data: Mer 20 agosto 2025 alle 21:12
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
