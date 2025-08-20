Il futuro di Asllani sta per colorarsi di granata. Secondo quanto raccolto da SPORTITALIA, il centrocampista albanese ha scelto il Torino ed è in corso una trattativa no stop per chiudere l'operazione. Il classe 2002 non aveva trovato l'accordo con il Bologna sull'ingaggio (richiesta di 2 mln secondo l'emittente), così si è rifatto sotto il club di Cairo che punta a chiudere in fretta.