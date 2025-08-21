Cesare Natali, ex difensore tra le altre anche dell'Udinese, parla al Messaggero Veneto del campionato a cui si stanno avvicinando i bianconeri. "La partenza di Bijol? Penso che la sua assenza peserà meno perché lo sloveno aveva fatto il suo ciclo e perché a Udine è comunque rimasto Solet, e inoltre ho visto un certo Palma. Solet piace all'Inter? Può piacere perché ha dimostrato che può giocare in un qualsiasi top club italiano, ma per andare via bisogna anche ricevere delle offerte importanti".