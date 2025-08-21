Kristjan Asllani sarà a disposizione di Marco Baroni per Inter-Torino, in programma lunedì sera, a San Siro. Secondo quanto si legge sull'edizione online de La Stampa, il centrocampista albanese oggi pomeriggio sosterrà le visite mediche al 'Centro di Medicina dello Sport' di Torino, prima di sbarcare al Filadelfia per la firma sul nuovo contratto. L'ufficialità è prevista in serata. A quattro giorni da quella che per l'albanese sarà la partita dell'ex.