Continuano, alla spicciolata, i rientri dei nazionali in casa Milan nella settimana che porta al derby della Madonnina. Oggi è stato il turno di Rafael Leao, Strahinja Pavlovic, David Odogu e Christopher Nkunku, che hanno partecipato all'allenamento mattutino, a Milanello. Nel pomeriggio si è unito al gruppo anche Luka Modric, partecipando alla seduta prevista nel pomeriggio. Ora all'appello mancano Alexis Saelemakers, Koni De Winter, Zachary Athekame e Davide Bartesaghi, tutti attesi domani, a tre giorni dalla sfida con l'Inter.