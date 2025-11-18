Dopo il pareggio ottenuto contro il Kosovo che è valso la certezza della qualificazione ai Mondiali 2026, Manuel Akanji si è presentato ai microfoni della RSI e della RTS esprimendo la propria soddisfazione: "Il ritiro estivo con le due partite in America è stato molto importante. Poi abbiamo potuto consolidare quello slancio. Credo che rappresentare il proprio Paese a un Mondiale sia l'esperienza più bella che si possa vivere come calciatore. E chissà, forse questa volta andremo ancora oltre. Al sorteggio, preferirei avere in prima fascia un avversario che non abbiamo ancora affrontato: Argentina, Paesi Bassi o Canada. Non ancora il Brasile".

Akanji che nel corso dell'intervista alla TV elvetica di lingua italiana si è espresso in tedesco, ricevendo il rimprovero del suo connazionale Ricardo Rodriguez: "Non è possibile, lui qui deve parlare italiano", lo bacchetta l'ex milanista.