Che fine ha fatto quel Davide Frattesi che spaccava le partite da subentrato? Come sottolinea oggi il Corsport, il giocatore decisivo per la seconda stella e per arrivare in finale di Champions sembra un lontano ricordo.

"L’involuzione del centrocampista nerazzurro è stata certificata anche dalla parentesi dei giorni scorsi con l’Italia, dove ai soli 8’ contro la Moldavia hanno fatto seguito i 68’ contro la Norvegia per essere risucchiato nella debacle azzurra - si legge -. L’addio burrascoso con Inzaghi sembrava potesse schiudere nuovi orizzonti, ma la musica anche con Chivu non sembra cambiata (anzi…) e in vista del derby di domenica il ballottaggio è tra Sucic e Zielinski. Il mercato di gennaio ormai incombe e inevitabilmente il suo nome sarà al centro delle possibili trattative, anche se l’Inter ha pretese importanti a livello economico e poi dovrebbe subito andare a caccia di un sostituto".