Il Derby di Milano si avvicina e il doppio ex Maurizio Ganz, raggiunto da TMW durante la cerimonia del Galà Trofeo Galbiati, si proietta alla sfida tra Inter e Milan ma anche tra Cristian Chivu e Massimiliano Allegri: "Allegri ha ereditato una situazione meno chiara e ha sistemato tutto, sta facendo un grande lavoro sotto qualsiasi punto di vista. Chivu ha preso in mano l’Inter dopo il Parma: doveva dimostrare e sta dimostrando. Credo sia uno dei derby più importanti degli ultimi anni, si vedrà battaglia e speriamo di vedere un bel gioco. Ne abbiamo bisogno".

La favorita?

"io credo che gli attacchi faranno la differenza".

Quello migliore?

"Io credo che il Milan stia cercando ancora la punta da venti gol, l’Inter ha Lautaro che ha dimostrato di essere un giocatore straordinario. Sono gli attaccanti a decidere i derby".

Tra Milan e Inter c’è qualcuno che ricordi lei?

"No, non esistono più. Al posto di chi giocherei? Non lo so, dico che se dovessi scegliere un partner sarebbe Thuram o Leao. Forse con Lautaro faremmo più fatica a giocare insieme".