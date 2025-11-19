Si rincorrono in Germania le voci su un addio di Karim Adeyemi al Borussia Dortmund: l'attaccante della Nazionale tedesca fatica a trovare l'accordo per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2027 viste le divergenze di vedute sull'ingaggio e, nonostante il club non sia ancora informato in merito, secondo alcuni rumors avrebbe già deciso di lasciare il BVB a fine stagione per firmare un contratto redditizio altrove una volta esaurita l'eventuale esperienza al Mondiale. Secondo l'esperto di mercato internazionale Sacha Tovalieri, Adeyemi avrebbe anche dei rapporti poco sereni col tecnico Niko Kovac.

E la BILD, quest'oggi, avanza un'indiscrezione di quelle pesanti: nella corsa al giocatore classe 2002 si sarebbe inserita anche l'Inter: secondo quanto riportato, la dirigenza del club nerazzurro avrebbe già contattato l'agente Jorge Mendes per valutare l'apertura del 23enne a un trasferimento in Serie A. L'Inter sta monitorando attentamente la situazione e valutando possibili scenari per la prossima sessione estiva di calciomercato. Oltre all'Inter, anche il Manchester United avrebbe messo gli occhi su Adeyemi e la pista Premier League al momento sarebbe maggiormente allettante.