Anche Marco Materazzi sarà protagonista del sorteggio di domani dei playoff europei ed intercontinentali in programma presso la sede FIFA di Zurigo, dove verranno effettuati gli abbinamenti in vista dei confronti che assegneranno gli ultimi posti per il Mondiale 2026. L'ex difensore dell'Inter e della nazionale, campione del mondo nel 2006, sarà uno dei tre assistenti al sorteggio, col francese ex Sampdoria Christian Karembeu e lo svedese con un breve passato alla Roma Martin Dahlin.