Chi vuole acquistare i diritti della Champions League dal 2027 al 2031? La partita è aperta e attira diversi player, secondo quanto appurato dal sito Calcio e Finanza. In primis, Sky e Amazon Prime, attuali detentori dei diritti della competizione per l'Italia, sono pronti a confermare la loro presenza: l'emittente satellitare vuole continuare a essere la casa della Champions mentre il colosso dello streaming si è sempre detto molto soddisfatto del percorso intrapreso e tutto porta a una conferma del suo impegno.

La grande novità del bando per il prossimo ciclo è però legata all'introduzione del pacchetto first-pick, che garantirà i diritti esclusivi per trasmettere una partita per giornata a livello globale. L’obiettivo di questo nuovo pacchetto è quello di attirare player che fino ad ora sono rimasti esclusi o che si stanno affacciando al mercato dei diritti tv del calcio per la prima volta. Come Netflix, pronta ad approfittare per creare un evento di livello planetario, visto che la stessa partita sarebe trasmessa in tutto il mondo dalla stessa piattaforma. Potrebbe interessarsi anche DAZN, ma c’è da capire se la piattaforma di sport in streaming abbia fatto un’offerta, considerando appunto l’interessamento iniziale e il fatto che già trasmette la Champions League in altri Paesi.