Non nasconde una certa vena polemica il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari parlando nel corso del Social Football Stadium di Torino della questione stadio Franchi. Dal dirigente viola arriva una precisa accusa al Comune di Firenze: "Abbiamo degli esempi come Milano, dove il Comune ha fatto di tutto per aiutare i club. Si è vista la volontà della politica, cosa che non è successa invece a Firenze. Il presidente Rocco Commisso aveva chiesto di fare lo stadio nuovo, ma ha trovato un’amministrazione che non ha per nulla agevolato il processo. Lo stadio non servirebbe solamente alla Fiorentina, ma anche al rugby, o anche per una sfilata del calcio fiorentino: servirebbe anche l’interesse della politica, che non c’è stato. La proprietà, dopo alcune proposte negate, si è spostata dalla città Firenze per costruire il Viola Park. Purtroppo in Italia non si vuole lasciare ai club la possibilità di fare uno stadio indipendente".

Cosa serve per fare uno stadio?

"Serve una proprietà forte e decisiva che faccia qualcosa che possa rimanere. Bisogna creare un mix con uno stadio che possa diventare unico. Poi bisogna avere perseveranza e non mollare".